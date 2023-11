FOTOD ⟩ Looduskaitsja šokk Nursipalus: metsaalune oli nagu lahinguväli

MTÜ Hoiame Loodust eestvedaja Mati Sepp sõitis 13. novembril Nursipalusse, piirkonda, kus RMK tegeleb tormimurru likvideerimisega, ja need tööd peavad enne suure talve tulekut tehtud saama.

«Sügis on olnud sel aastal üsna kaootiline ja kõik on justkui üks kleepuv muda – kui kuskile metsa nina tehnikaga sisse pistad, on tagajärjed katastroofilised,» ütles Sepp.