Tallinna opositsioon esitas enda nägemuse linnaeelarve kohta

Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna, Isamaa, Eesti 200 ja EKRE fraktsioonide teatel on nende ettepaneku eesmärk näidata, et ainuüksi eelarve väikeste muudatustega on võimalikud suured muutused: toetada eestikeelsele õppele üleminekut ja õpetajate järelkasvu; tõsta ühistranspordi konkurentsivõimet ja tagada hästi hooldatud linnaruum ning tagada linnaosadele vajalikud investeeringud.

«Keskerakonna pikaaegne sisuline ainuvõim on pidurdanud olulisel määral linna arengut. Ainuüksi mõne korrektuuriga on võimalik olukorda paremaks muuta. Ootame, et tänased linnajuhid võtaksid meie ettepanekuid kuulda, et Tallinnast saaks euroopalikum linn,» märkis opositsioon.