Linnavolikogu kuulutas välja Tallinna aasta linnakodaniku

Tallinna linnavolikogu esimehe Maris Silla sõnul on Aigi Heinoneni loodud kogukonnaaed ehe näide sellest, kuidas ühelt poolt tugevdab koostegutsemine ühise eesmärgi nimel kogukonda, kuid loob ka võimaluse väärtustada ajaloolist pärandit ning keskkonnasäästlikku mõttemaailma. «Mul on siiralt hea meel, et Tallinnas juba üsna levinud kogukonnaaiad on jõudnud ka vanalinna ning muudavad meie unikaalset pärandit mitmekesisemaks,» ütles Sild.

Aasta linnakodaniku Aigi Heinoneni sõnul on tiitel tunnustuseks kogu vanalinna elanikkonnale. «Mul on hea meel, et selle teoga muutub vanalinna elanik nähtavaks. Et on näha, et vanalinlane on iseloomuga, kaalukas ja tegus,» lausus Heinonen. Ta lisas, et kogu projekti vältel andis energiat idee sellest, et tänu aiale muutub vanalinna kogukond üha seotumaks. «Sealt see energia tulebki - üksteiselt,» tõdes Heinonen.