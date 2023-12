Lääne-Eestis algab õppus Orkaan

Kolmanda detsembrini kestval õppusel on seekord on fookuses erinevad julgestusülesanded, eelkõige olulise taristu kaitse.

Õppusest võtab osa ligikaudu 2000 kaitseliitlast, kaitseväelast ja liitlast, kes on jaotunud mitmele õppealale. Õppuse aktiivsem faas toimub laupäeval jqa pühapäeval. Lisaks Lääne-Eestile tegutsevad õppusel osalejad ka Mulgi vallas Viljandimaal.

Kaitseliidu Lääne maleva pealik major Kristjan Muld ütles, et õppus Orkaan on Lääne maleva selle aasta suurim ettevõtmine, kus kaitseliitlased harjutavad oma sõjaaja ülesandeid. Pealiku sõnul on kaasatud kõik allüksused ja ka Naiskodukaitse evakuatsioonirühmad.