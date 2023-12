Tallinnas süüdatakse 800 000 euro eest jõulutulesid

Lisaks varem kasutatud installatsioonidele lisanduvad tänavu mitmed täiesti uued valguslahendused. Jaani kiriku kõrval kasvavad puud said uued värvide mängud ning jätkuvalt pakuvad silmailu populaarsed dekoratsioonid Kaarli haljasalal. Päris uued lahendused tulevad Vabaduse platsile, Teatri väljakule, Tammsaare parki ja uuenenud Vana-Kalamaja tänaval asuva Kotzebue väljakule. Uued postidekoratsioonide asukohad on planeeritud ka Laagna teele.

Kaunistatud on mitmed peamagistraalide valgustusmastid, jõuluilme on saanud ka suuremad alleed ja rohealad. Traditsiooniliselt on rikkalikumalt kaunistatud Tallinna vanalinn ja südalinn, kuid imelist vaatepilti pakuvad ka linnaosade keskused, pargid ning rahvarohkemad käiguteed, et inimestel oleks pimedal ajal rohkem valgust ja rõõmu koosviibimiseks ja jõulutunde kogemiseks.