Sirgala harjutusvälja laiendatakse ainult riigimaade arvelt

«Ei ole uudis, et oleme kiirkorras arendanud oma sõjalist võimekust ja mõistetavalt toob see kaasa vajaduse laiendada harjutusvõimalusi. Kirde-Eestis on meil olemasoleva Sirgala harjutusala ümber piisavalt riigimaid, et harjutusala vajalikus mahus laiendada. Samas muidugi täname kohalikke omavalitsusi ja elanikke hea koostöö ning mõistmise eest,» ütles Pevkur.