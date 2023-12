Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas (Eesti 200) ütles Postimehele, et tegelikult peaks tõus tulema suurem kui kolm protsenti. «Me ei arvesta ainult alampalka, vaid arvestame iga õpetaja ametikoha kohta palgafondi ja selle palgafondi tõus on 5,7 protsenti, sest diferentseerimisfondi osa peab ka juurde arvutama,» selgitas Kallas. Ta lisas, et loodetakse, et omavalitsused kannavad 5,7 protsenti palgafondi tõusu ka koolide eelarvetesse üle. «Ka koolide eelarvetes tõusevad 5,7 protsenti, mitte ainult alammäära ulatuses,» sõnas Kallas.