Valitsus vabastab Riho Ühtegi Kaitseliidu ülema kohalt

Kindralmajor Ühtegi oli Kaitseliidu ülema ametisse nimetatud alates 19. juulist 2019. Ühtegi on üks Kaitseliidu asutajaliikmetest ning ta alustas ohvitseri karjääri 1991. aastal Kaitseliidus.

Kaitseminister Hanno Pevkur ja kaitseväe juhataja kindral Martin Heremi ühine ettepanek on nimetada Kaitseliidu järgmiseks ülemaks kindralmajor Ilmar Tamm. Uus ülem võtab Kaitseliidu juhtimise üle alates 16. detsembrist kell 12 Tallinnas Vabaduse väljakul peetaval rivistusel. Kindralmajor Ilmar Tamme avaliku teenistuse staaž tänavu 15. detsembri seisuga on 31 aastat ja kaheksa kuud.

Kindralmajor Tamm on praegu kaitseväe juhataja asetäitja. Ta on kogunud rahvusvahelist kogemust juhtides nii NATO küberkaitsekoostöö keskust kui Balti Kaitsekolledžit. Tamm alustas oma kaitseväeteenistust 1992. aastal Kalevi jalaväepataljoni ajateenijana, kust suundus õppima Soome maakaitse kõrgkooli. Samas koolis on ta lõpetanud ka vanemstaabiohvitseri kursuse.