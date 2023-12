Eesti Maaülikooli teadusprorektor Rein Drenkhan kinnitas, et Venemaa ja Hiinaga seotud ohtudest on räägitud piisavalt, ning lausus, et teadlased pole enam nii naiivsed, et lähevad igaühele oma uurimistööde sisu tutvustama. Pildil on innovaatiline Maaülikooli patenteeritud robotväetur koos selle juurde kuuluva teenindusjaamaga.

Foto: Margus Ansu