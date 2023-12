Poliitik oletab, et toimunu polnud juhus. Autosid oli maja ees küll rohkem, kuid aknad purustati just Läänemetsa autol. «Ühe auto puhul kaks külge, neli klaasi kokku. Miks seda tehti? Seda täna öelda ei oska,» lausub ta. «Kui seal kellelgi mingi tahe oli, siis võib-olla oli see sõnum, võib-olla on inimesed lihtsalt pahased. Tõsiselt tuleb selliseid asju võtta». Läänemetsa sõnul on oluline teada, miks ja kes on juhtunu taga. «Kui tuvastatakse tegija ja motiiv, siis see annab alust järgnevateks sammudeks ja oletusteks.»