FOTOD ⟩ Merevägi hakkas gümnasistidele merelist riigikaitset õpetama

«Kursuse eesmärk on õppida kogemuste ja praktiliste tegevuste kaudu,» ütles kursuse koordinaator kaptenleitnant Ott Laanemets. «Kogu teenistusolemust ei ole ilmselgelt võimalik edasi anda teoreetiliste loengute ja slaidide abil. Samuti ei saa seda anda ühe päevaga merel, kuid see on kõige ligilähedasem võimalus õpilastel kogeda reaalset igapäevaelu ja tööd mereväe sõjalaeval.»

Praktiline õpe merel moodustab vaid ühe osa merelise riigikaitse tundidest. See on tavalise riigikaitsekursuse läbinutele valikkursus just merelise riigikaitse vallas. Kursus hõlmab lisaks merelise riigikaitse tutvustusele ka sõjalaeva kui mereväe põhiüksuse tundmaõppimist ning mõningate mereohutuse ja meremeheoskuste omandamist. Pilootprojekt sündis mereväe ja Jakob Westholmi gümnaasiumi koostöös ning see koosneb nii teoreetilistest kui ka praktilistest õppepäevadest kogu õppeaasta vältel.