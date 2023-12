Eestlaste veetav maailmakoristuspäev sai ametlikuks ÜRO päevaks

Vastavalt ÜRO liikmesriikide üksmeelselt heakskiidetud resolutsioonile hakkab 20. septembril tähistatav maailmakoristuspäev olema üks enam kui kahesajast ÜRO kalendri ametlikust sündmusest. MTÜ Let´s Do It World presidendi ja ülemaailmse võrgustiku juhi Heidi Solba sõnul võimaldab ÜRO ametliku päeva staatus senisest enam liikumise mõju maailmas suurendada.

Tema sõnul on maailmakoristuspäeva mitmes mõttes ainulaadne algatus – tegemist on nii suurimat mõju avaldava Eestist pärit liikumisega kui enim aktiivseid inimesi ühendava ÜRO päevaga.

«ÜRO päevaks saamine näitab selgelt, et Eestist alguse saanud ja siit juhitud idee on globaalselt tunnustatud. Ootame nüüdsest keskkonna kaitsmisel suuremat koostööd nii valitsuste kui vabaühendustega,» lausus Solba.

President Alar Karise sõnul on ülemaailmselt korraldatav maailmakoristuspäev oluline Eesti visiitkaart. «Maailmakoristuspäeva edu on järjekordne tõestus sellest, et suudame olla soovi korral teenäitajaks kogu maailmale,» ütles ta.