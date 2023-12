Eestis esilinastub rahvusvahelisi auhindu võitnud lühifilm «Obsessioon»

«Obsessiooni» keskmes on probleemide küüsis noor neiu, kes võitleb keelatud tunnetega oma võõrasisa vastu. Filmi sügavam eesmärk on tõsta teadlikkust noorte inimeste psüühikahäiretest, julgustada neid rääkima vaimse tervise teemadel ja ennetada noorte suitsiide.

««Obsessiooni» loomisprotsess on olnud pikk ja väljakutseterohke. Vaimse tervise teema on paljudele meie meeskonnast väga oluline. See pole õppefilm, vaid fiktsioon, mis peegeldab meie ühiskonna teravaid teemasid ja pakub äratundmishetki paljudele hoolimata vanusest, rahvusest, kultuuritaustast või muust,» selgitas filmiprodutsendi debüüdi teinud Midwayer Films juht Helen Anvelt.