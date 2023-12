Jägala juga on umbes kaheksa meetri kõrgune ja rohkem kui 50 meetri laiune. Tegemist on kõige kõrgema loodusliku joaga Eestis, kuivõrd Ida-Virumaal asuv Valaste juga ja teised Ontika paekalda joad on küll kõrgemad, ent asuvad kuivenduskraavide suudmetes.