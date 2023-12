Postimehe lugeja saatis laupäeval, 9. detsembril tehtud droonivideo Lebaverest, kus on näha, kuidas unetu karu mööda lumist välja ringi jookseb.

Uudis parandatud. Kirjutasime esialgu, et Lebavere metsavenna punker asub Jõgevamaal, tegelikult on see Lääne-Virumaal.