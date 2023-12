Kallas osaleb ELi ja Lääne-Balkani kohtumisel ja Euroopa Ülemkogul

Kallase sõnul ootab Eesti eesolevalt Ülemkogult eelkõige kutse esitamist Ukrainale ja ka Moldovale liitumisläbirääkimiste alustamiseks Euroopa Liiduga. «Ukraina ja ka Moldova on täitnud kõik tingimused liitumiskõneluste alustamiseks. Meil on ajalooline aken siduda uued riigid Euroopa majandus- ja väärtusruumiga. Laienemisega suurendame nii liituvate riikide kui ka meie inimeste heaolu. Samuti suureneks stabiilsus Euroopas, sest Euroopa Liidu laienemine on ka osaks meie kaitse- ja julgeolekupoliitikast,» ütles peaminister.

Kallas rõhutas, et nii Eesti, Euroopa Liit kui ülejäänud liitlased peavad jätkama Ukraina pikaajalist toetamist kuni võiduni. «Oluline on nii pikaajaline ja piisav sõjaline toetus kui finants- ja majandusabi. Mida tugevam on Ukraina, seda kiiremini jõuab kätte Venemaa ja Putini murdumispunkt. Meie toetuse hind on pisku võrreldes Ukraina pingutustega Venemaa agressiooni ja imperialismi vastu võitlemisel,» sõnas ta.