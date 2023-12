Pevkur kõnes Umerovile: meil on plaan, kuidas lääs Ukraina võidule aitab

«Kinnitasin Umerovile, et Eesti on otsustanud järgmise nelja aasta jooksul toetada Ukrainat sõjalise abiga 0,25 protsenti sisemajanduse kogutoodangust ja et mitte teha vaid sõnu, oleme kokku pannud uue abipaketi koguväärtusega ligi 80 miljonit eurot,» sõnas Pevkur.