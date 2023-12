«Viimastel nädalatel maha sadanud paks lumi on puud ja oksad muutnud nii raskeks, et need kukuvad järjest liinidele tekitades ühel ja samal liinil korduvaid rikkeid. Mehed korjavad ühes kohas neli puud ära ja saavad korda, astuvad mõned meetrid edasi ja kukuvad uued puud või oksad ja nad alustavad samas kohas kõike uuesti. See on põhjus, miks on ulatuslikke rikkeid nii palju ja nii pikal perioodil,» märgitakse Elektrilevi postituses.