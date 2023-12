Postimees rikkus head ajakirjandustava

Lamp kaebas pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta ebaõigeid ja tõendamata süüdistusi. Kaebaja väitel on artikli juhtlause ebaõige ja eksitav ning sisuliselt ka loo lõpus ümber lükatud. Kaebaja leiab, et ajakirjanik tõlgendas tema selgitusi Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) kestvuslepingute kohta ebaõigesti ja lõi sellega temast eksitava ja negatiivse kuvandi. Kaebaja lisas, et artiklis on avaldatud väiteid selle kohta, mida ta on väidetavalt öelnud või teinud, kuid mida ta tegelikult öelnud ega teinud ei ole. Artikli lõpuosas on avaldatud suurem alapeatükk pealkirjaga «Ülevaade Marku Lambi osalusel korraldatud suurematest pahandustest Eesti metsanduses», mis jätab lugejatele mulje, nagu oleks Eesti metsanduspoliitikas tehtud «pahandusi» ehk tehtud midagi valesti ning käitutud riigile, rahvale ja metsale kahjulikul viisil. Samuti jätab pealkiri mulje, et kaebaja on nende «pahanduste» põhjustaja või vähemalt üks põhjustajatest. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab väiteid, mida on esitatud kui tõendatud faktiväiteid, kuid mis tegelikult on ajakirjaniku spekulatsioonid. Mitmed sellised väited on ka vastulausetega varem ümber lükatud. Kaebajale anti enne artikli ilmumist võimalus vastata ajakirjaniku küsimusele, mida ta ka tegi, ning tema kommentaar on ka artiklis avaldatud, kuid kaebaja leiab, et talle antud vastulausevõimalus on olnud üksnes formaalne ja sisuliselt ei ole tema selgitustega arvestatud.