Segadus jõulupakkidega: ligi tuhat suurperede last jäi kingitustest ilma

Ehkki üheski liidu siselistis saadetud kirjas ei olnud välja toodud, et kingisoovide saatmine tähendaks automaatselt seda, et laps ka kingi saab, siis tekitas poolik kommunikatsioon nii mõneski segadust. Ühe Võrumaa suurpere ema tõi esile, et tema ei lugenud kuskilt välja, et pered, kes kingitused saavad, valitakse hiljem, mistõttu eeldas ta, et ei pea sel aastal muretsema, mida lastele kuuse alla panna.