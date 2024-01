Ületöötamise piiramine: uued euronõuded panevad PPA ja päästeameti keerulisse seisu

Praegu näeb süsteem välja nii, et kui graafiku alusel töötaval inimesel tööaeg lõppeb, tohib teda tagasi tööle kutsuda kõige varem 11 tunni pärast. Nädala aja sisse peab aga jääma vähemalt 36-tunnine katkematu puhkeaeg.

Eelmise aasta Euroopa Kohtu otsus sedastas aga, et sellele iganädalasele puhkeajale tuleb liita veel ka igapäevane 11-tunnine puhkeaeg. See tähendab, et uue tõlgenduse järgi tuleb graafikuga töötajale anda kord nädalas katkematut puhkeaega varasema 36 tunni asemel 47 tundi (36+11) ning muude töötajate puhul varasema 48 tunni asemel vähemalt 59 tundi (48+11).