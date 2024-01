«Jah me arutasime Ukraina põgenike ning täpsemalt mobilisatsiooniealiste ukraina meeste teemat. President Zelenskõi kirjeldas, et on inimesed, kes on rindel, ja siis on need, kes maksavad makse, et saaks rahastada sõdureid, kes on lahinguväljal,» rääkis Kallas väljaandele The Kyiv Indepedent antud videointervjuus.