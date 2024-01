Muuhulgas muutub põhjalikult ülemisel tasapinnal olev «kahurite galerii», kust täna tõsteti maha ja veeti minema õhutõrje liikursuurtükk ZSU-57-2. See leiab endale koha Viimsis Eesti Sõjamuuseumis, sest just sealt saadi see omal ajal laenuks ehk deponeeriti Lennusadamasse. Sõjamuuseumisse viiakse veel üks kahe rauaga õhutõrjeriist. «Sellega on niisugune kurioosne lugu, et rauad on Sõjamuuseumi omad, alus kuulub aga Meremuuseumile. Ka see toimetatakse Sõjamuuseumisse ja siis me kanname selle aluse Meremuuseumist maha ja see võetakse Sõjamuuseumis eksponaadina arvele,» rääkis muuseumi kuraator-koguhoidja Alo Ervin.