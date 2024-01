Margus Tsahkna: Võrklaev püüab jätta muljet, justkui oleks streik vaid Kristina Kallase probleem

«Ometi on selge, et haridustöötajad ei seisnud täna Toompeal ainult väärika palga pärast. Probleemid meie haridussüsteemis on laiemad ja need saab lahendada, kui valitsus istub õpetajate ja kohalike omavalitsustega laua taha hariduslepet arutama. Seda saab teha kõige paremini töörahu tingimustes, kuid kahjuks ei ole koalitsioonis üksmeelt, et vajalikud 10 miljonit eurot leida,» nentis Tsahkna.