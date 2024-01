Teine pool Paistu kollektiivist otsustas siiski streikimise kasuks. Seda hoolimata asjaolust, et Viljandi vald oli lubanud kõigile õpetajatele, kes ei streigi, maksta välja poolteisekordse palga. «Üldiselt ei ole see meile mingit mõju avaldanud, pigem on valla selline sekkumine tekitanud vastakaid arvamusi,» nentis Jürimäe.