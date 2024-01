Norstati uuring: usaldus valitsuse suhtes on madal

«See uuring annab meile väärtuslikku teavet, kuidas erinevad ühiskondlikud ja majanduslikud tegurid mõjutavad meie elanike igapäevaelu ja tulevikuootusi,» ütles Norstat Eesti tegevjuht Birgit Aasmäe.

Uuring näitab, et vaid 10 protsenti elanikkonnast usaldab kõrgelt valitsuse otsuseid praeguses poliitilises kliimas, mis kajastub üldises muretsemises riigi arengusuundade pärast. Selle mure sügavust rõhutab asjaolu, et 51 protsenti elanikkonnast arvab, et asjad liiguvad valel suunal, põhjustades ettevaatlikkust majanduslikes otsustes.

Hoolimata e-kaubanduse kasvust teeb endiselt 63 protsenti elanikkonnast oma toiduoste vaid füüsilistes poodides, see näitab traditsiooniliste tarbimisharjumuste püsimist muutuvas majanduskeskkonnas. Suuremate tarbekaupade ostudest on viimase kuu jooksul loobunud või neid edasi lükanud 36 protsenti elanikkonnast.

Praegu on vastajate jaoks inflatsioon ja isiklik tervis kaks peamist murekohta. Inflatsiooni kasvuga seoses hindab 22 protsenti elanikkonnast, et nad ei ole võimelised kokku hoidma nii palju kui varem ning 51 protsenti arvab, et nende üldine tarbimisvõime väheneb. Vaatamata väljakutsetele tunneb 74 protsenti end õnnelikuna, mis viitab positiivsele suhtumisele ja vastupidavusele keerulistel aegadel.

Birgit Aasmäe toonitas, et need tulemused rõhutavad vajadust sügavamalt mõista tarbijate muresid ja ootusi. «Norstat Eesti on pühendunud andmete pakkumisele, mis aitavad ettevõtetel neile väljakutsetele tõhusamalt reageerida.»

Norstat on Euroopa juhtiv turu-uuringute andmekogumisettevõte, mis kogub andmeid kõikide meetodite lõikes alates veebiküsitlusest lõpetades telefoni- ning näost-näkku intervjuudega.

Veebiküsitlus toimus 2023. aasta detsembri keskpaigast kuni 4. jaanuarini ning hõlmas 501 vastajat, kes moodustasid Eesti elanikkonna vanuse, soo ja piirkondliku jaotuse puhul esindusliku valimi.