Erakondade reitingud: sotsiaaldemokraatide tõus jätkub

Ühiskonnauuringute instituudi tellitud küsitluse viimase nelja nädala koondtulemuse põhjal püsivad sotsid siiski veel neljandal kohal. Liidrina jätkab Isamaa 25,7 protsendiga, teisel kohal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE)18,1 protsendiga, kolmas Reformierakond 17,5 protsendiga ja sotsiaaldemokraadid on neljandad 15,5 protsendiga. Neile järgnevad Keskerakond 12,7 protsendiga ning Eesti 200, kelle toetus on 6,1 protsenti.

Sotsiaaldemokraatide toetus on nädalaga tõusnud 1,6 protsendipunkti ning viimase nelja nädalaga 4,8 protsendipunkti võrra. Keskerakonna toetus on nelja nädalaga langenud 2,5 protsendipunkti võrra. SDE toetus on kõrgeimal ning Keskerakonna toetus madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui uuringufirma Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 39,1 protsenti ning opositsioonierakondi 56,5 protsenti vastajatest.

Kui aga vaadata vaid viimase nädala küsitluse andmeid, siis toetab Isamaad 25,3 protsenti, EKRE-t 21,5 protsenti ja SDE-d 17,1 protsenti. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 13,5 protsendiga, Keskerakond 12,5 protsendiga ja Eesti 200, kelle toetus on 6,5 protsenti.

Tartu ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul on sotsiaaldemokraatide toetus on jätkuvalt kasvamas ja Keskerakonna oma langemas. «Siiski tasub siinkohal mainida ka seda, et iganädalased tulemused pigem näitavad, et nende muutuste hoog on raugemas. Toimus kiire muutus, kuid viimased kolm nädalalt on iganädalastes tulemustes mõlema erakonna toetus püsinud võrdlemisi stabiilne,» rääkis Mölder.