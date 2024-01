Ajutine parkimiskeeld Lasnamäel õigustas ennast ja muutub alaliseks

Muudatuse eesmärgiks oli tänavate hoolduse kvaliteedi tõstmine ning sujuva liikuvuse tagamine. «Need tänavad on tõepoolest kitsad ning seisvate autode tõttu ei olnud seal varem võimalik teid korralikult lumest koristada. Lisaks raskendas asjaolu, et sõidukitel oli suhteliselt võimatu üksteisest mööda sõita. Tänu uuele parkimiskorraldusele muutus olukord drastiliselt paremuse poole. Seega tuleb see pilootprojekti edukaks tunnistada,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.