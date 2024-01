Tallinna koolide ümbrus muutub ohutumaks

Liikluskorraldusprojekti alusel rakendatavad ajutised ja kiired lahendused viiakse ellu sel suvel ja uusi lahendusi testitakse uuel kooliaastal sügisel. Ajutiste pilootprojektide kestvus on ligikaudu üks kuu ja need viiakse ellu kergelt paigaldatavate ja teisaldatavate elementide abil. Püsivamate liikluskorralduvahenditega teostatavad kiired lahendused rakendatakse üldjuhul 1-2 aastaks. Mullu käivitati pilootprojekt Mustamäe Gümnaasiumis, mille tulemusel valmis plaan kooliümbruse muutmiseks koostöös Praxis Poliitikauuringute Keskuse ja Tartu Ülikooli Liikumislabori konsultantidega. Tänavu mais on plaanis see lahendus linnaruumis teostada. Kooli ümbruses muudetakse liiklusskeemi selliselt, et piiratake ligipääsu autodele vahetus kooli ümbruses ning suuremate tänavate äärde rajatakse turvalised peatumiskohad autoga kooli saabujatele.