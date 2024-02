Tuntud kinnisvaraarendaja sai süüdistuse valeandmete esitamises

Postimees avaldas kolm nädalat tagasi uuriva loo, mis näitas, kuidas suuri terviklikke elurajoone arendav Salumets, kelle mitmed ettevõtted on maksuametile võlgu kokku üle kahe miljoni euro, on sattunud riigi, majaostjate ja töötajate piiramisrõngasse.

Salumets ütles süüdistuse kohta kommentaariks, et tegemist on juba väga vana, kahe-kolme aasta taguse teemaga. «On olnud inimlikke eksimusi, mis tänaseks on lahendatud,» lausus ta.