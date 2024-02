«Rainer Saksa tuntakse kogenud julgeolekueksperdina, kellel on selja taga väärikad ametid Eesti Vabariigi julgeoleku kaitsmisel,» ütles Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi. «Praegu hoiab ta meid päev-päevalt kursis Ukraina sõjasündmuste analüütilise ja sügava käsitlusega. See on hindamatu panus Eesti inimeste igapäevasesse informeerimisse, mis on meile kõigile keerulistes oludes hädavajalik.»

Rainer Saks on kommenteerinud Ukraina sõja sündmusi igapäevaselt alates täiemahulise sõja algusest 24. veebruaril 2022. aastal. Arvestades tema varasemaid töid Teabeametis või välisministeeriumis, on Saksal suurepärane analüütilise mõtlemise ettevalmistus ning head infokanalid. Seetõttu on tema teksid asjakohased, kokkuvõtvad, kuid ka üldauditooriumi arvestades huvitavalt kirjutatud.

Postimehe lugejad on Rainer Saksa tekste väga hästi vastu võtnud ning nendel on suured lugejanumbrid. Kuid lisaks igapäevastele analüüsidele on Rainer Saks olnud sage külaline Postimehe TV-stuudios, kus tema esinemised on olnud samuti väga populaarsed.

Rainer Saksale andis tiitli üle Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi.