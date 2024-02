Tallinn ostab 40 uut trollibussi

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on Tallinn teinud põhimõttelise otsuse jätkata trollide kui olulise ja keskkonnasäästliku ühistranspordiliigi arendamisega. «Kui viimastel aastatel arutletakse üha enam, kas loobuda trollidest ja võtta kasutusele elektribussid, siis tegelikult on vajalik linlaste vajadustega arvestamiseks tagada võimalikult erinevaid ühistranspordiliike. Oleme seadnud sihiks, et pealinna ühistransport oleks vastavalt liikuvuskavas seatud eesmärkidele aastaks 2035 heitmevaba. Mitmed Euroopa suurlinnad on praegu uuendamas oma trollivõrku, nii arendavad trolliiklust ja soetavad uusi sõidukeid näiteks Vilnius, Praha, Zürich ja Milano ning paljud teised linnad,» märkis Kõlvart pressiteate vahendusel.