80 aastat Eesti vabaduse eest võidelnud soomepoiste väeosa JR 200 moodustamisest

Eesti saadik Soomes Aleksander Warma kirjutab: «Põgenemise põhjused on Saksa okupatsiooni põhjustatud vastuolud ja raskused eesti rahvale. Märkimisväärne osa põgenikest on lahkunud kodumaalt, et vältida sõjaväkke kutsumist, sest sõjateenistuslasi, nagu varem vabatahtlikkegi, ei ole kasutatud eesti rahva tungiva soovi kohaselt Eesti piiride kaitseks, vaid neid on viidud väljaõppeks ja võitluseks väljapoole Eesti piire.» Eesti mehed ei tahtnud sõdida Saksa Reichi huvide eest, vaid eelistasid võidelda ühise vaenlase vastu koos sugulasrahvaga.