PEAMINISTRITE TÜLI ⟩ Ansip: erinevalt Kajast hindan ma europarlamendi saadikute tööd kõrgelt

Kolmapäeval kirjutas peaminister Kaja Kallas Reformierakonna siselistis parteikaaslasele, endisele peaministrile Andrus Ansipile kirja ja ütles, et Ansip on süstemaatiliselt kahjustanud erakonna mainet ega peaks kandideerima europarlamendi valimistel. Ühe põhjusena tõi ta välja, et Ansip ei ole erakonda rahaliselt piisavalt toetanud.



Seepeale tegi Ansip vastulöögi ning kandis Reformierakonna kontole 12-eurose annetuse.