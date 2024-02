Transpordiamet hoiatab: mitmes maakonnas on jäävihma ja libeduse tõttu väga rasked ilmaolud

Kõrvalmaanteed ning väiksema liiklussagedusega teed on kohati muutunud ülilibedaks ja raskesti läbitavaks. Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Eestis sajab mitmel pool lund, lörtsi ja jäävihma, mistõttu teeolud on väga keerulised ja nähtavus halvendatud. Olukorra teeb keerulisemaks tugev kirde- ja idatuul kuni 16 m/s. Kirde-Eestis on olukord parem ja sõidutingimused on seal rahuldavad. Õhutemperatuur jääb -2..-8 kraadi vahele.