President Alar Karis külastab Soomet ja esineb Martti Ahtisaari loengusarjas

Kolmapäeval on president Karis Helsingis, kus ta kohtub Soome presidendi Sauli Niinistöga ja välisministri Elina Valtoneniga. Kohtumistel on arutelu all Eesti ja Soome koostöö NATOs, haridus- ja kultuurikoostöö ning erinevad projektid energiasektoris. Samuti räägitakse Venemaa hübriidtegevusest piiril ja Ukraina toetamisest.