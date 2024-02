Välisriikide võltsitud juhilubade arv on kolmekordistunud

2023. aasta võltsingute seas on tõusvas trendis väljamõeldud juhiload, nn pseudojuhiload, mis ei ole välja antud ühegi eksisteeriva riigi ametiasutuse poolt. Enamasti on need internetist tellitud. Esikolmiku moodustavad Pakistani juhiload, pseudojuhiload ja Ukraina juhiload.