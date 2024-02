Välisluureamet soovitab Hiina tehnoloogiast loobuda

Välisluureamet hoiatab, et väga suure tõenäosusega tuleb geopoliitiliste arengute ja julgeolekuküsimuste tõttu pigem varem kui hiljem Hiina tehnoloogiast loobuda. Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin ütles teisipäeval ameti aastaraporti tutvustusel, et Hiina puhul tuleb arvestada sellega, et kõik ettevõtted on üht- või teistpidi mitmesuguste skeemide kaudu seotud Hiina riigi ja kommunistliku parteiga. «Hiinas käib ettevõtlus nii, et riigi huvid on alati kaitstud. Hiina tehnoloogiaga kaasnevad alati riskid,» rääkis Rosin. Ta tõi näiteks, et Hiina tehnika ühildub enamasti ainult teiste Hiina seadmetega. Kui näiteks mõni riik ostab Hiinalt komponente mingi tehnoloogia jaoks, tuleb selle arendamiseks osta järgmised Hiina komponendid ja seeläbi satutakse Hiina tehnoloogiast sõltuvusse. «Hiina kasutab sellist sõltuvust väga osavalt ära oma poliitiliste ambitsioonide elluviimiseks. Oht on selles, et lõpuks ollakse sedavõrd suures sõltuvuses, et hakatakse oma riiklike otsuste puhul olulisel määral arvestama Hiina agendaga,» lausus Rosin.