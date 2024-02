Mutso (67) püstitas neli aastat tagasi kevadel oma kinnistule Päidla külas tema vanemate rajatud paisjärve kaldale torusauna, ahjuga kümblustünni ja neid ümbritseva puitterrassi. Ta tunnistab, et seda pojaga kahasse ehitades ei süvenenud ta seaduste peensustesse. Poolteist aastat hiljem Päidlas plaanilist ehitiste järelevalvet teinud keskkonnaamet tuvastas, et saun ja muud rajatised on tehtud 1960. aastate lõpus paisutatud Ilusa ojast vähem kui kümne meetri kaugusele veekaitsevööndisse, mille eesmärk on veekogu kalda erosiooni ja hajuheite vältimine. (Hajuheitmed reostavad veekogu pinnase ja õhu kaudu.) Pärast seda, kui keskkonnaameti inspektor oli kolm kuud hiljem objektide kauguse oja kaldast üle mõõtnud, sai Mutso väärteoprotokolli omavolilise ehitamise eest ning maksis 500 eurot trahvi.