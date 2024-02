Kallase sõnul pole see silla ehitamine, et kas saab valmis või ei saa. «Alustame eestikeelsele õppele üleminekut selle aasta septembri alguses. Ettevalmistusaega on olnud kaks aastat, aga võib öelda, et tegelikult on seda olnud lausa 30 aastat. Nüüd siis lõpuks hakkame tõepoolest üle minema.» Tänavu 1. septembril lähevad eestikeelsele õppele üle 1. ja 4. klassid ning lasteaiad. «Öelda, et kõik on selge ja lõplikult ette valmistatud, siiski ei saa,» nentis Kallas.