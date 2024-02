ELAK peab WHO pandeemialeppe teemal avaliku istungi

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Liisa Pakosta märkis, et kollektiivset pöördumist arutatakse avalikult, et kõik saaks istungit jälgides ise oma seisukoha kujundada. Esimehe sõnul on viimasel ajal liikunud WHO pandeemialeppe ja rahvusvahelise tervise-eeskirja läbirääkimistega seoses nii palju valeinfot, et teda on selle alusel isegi ähvardatud.