Hannibalsson on Eesti ajaloos märgilise tähtsusega poliitik, sest tema välisministriks olles taastunnustas Island 22. augustil 1991. aastal esimese välisriigina Eesti Vabariiki. Sama aasta jaanuaris oli ta pärast Vilniuse teletorni veresauna külastanud ainukese lääne poliitikuna Leedut, Lätit ja Eestit. Islandi tegevus seoses Balti riikide iseseisvuse taastamisega oli osa radikaalsetest muutustest Euroopa poliitilises maastikus.

Riigikogu väliskomisjoni liige Juku-Kalle Raid kommenteeris Hannibalssoni eelseisvat visiiti järgmiselt: «Me keegi ei tea täpseid telgitaguseid, miks sai Eesti iseseisvaks just siis, kui kõik suurriigid rääkisid, et ei tohi kõigutada [Nõugkogude Liidu presidendi Mihhail] Gorbatšovi paati.» Raid lisas, et seda episoodi teab Hannibalsson paremini kui ükski Eesti ajaloolane. «Paljud asjad ajaloos lähevad läbi tänu ühele inimesele.»