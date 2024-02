Alates 1. märtsist saab Tallinnas esitada taotlusi laste vastuvõtmiseks esimesse klassi

Koolikohustuslikku ikka jõudvaid lapsi on tänavu üle 4800, mis on veidi rohkem kui varasematel aastatel. Lapsele elukohajärgse kooli määramise taotlusi saavad 1.–15. märtsini esitada rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavad lapsevanemad. Taotluse saab mugavalt esitada eKoolis. Lapsevanematel, kelle lapsed on saanud koha ülelinnalise vastuvõtuga koolis, ei ole enam vaja taotlust esitada.

Abilinnapea Andrei Kante märkis, et lapsevanemate esitatud taotlused on aluseks koolikoha määramisel, sest ainult sealt saab Tallinna haridusamet vajalikku infot pere koolieelistusest. «Kui vanem ei esita taotlust või ei saada koolikohast loobumise teadet, määratakse lapsele lähim kool rahvastikuregistri järgse elukoha aadressi alusel. Kuna järgmine õppeaasta toob kaasa suure muudatuse – algab üleminek eestikeelsele õppele –, on taotluse esitamine eriti oluline, sest vanematel on võimalus valida lapsele kas lähim eesti õppekeelega kool või eesti õppekeelele üleminev kool,» rõhutas Kante.