«Meil on hull litapoeg (crazy son of a bitch) nagu see tüüp Putin ja teised ning me peame alati muretsema tuumakonflikti pärast, kuid eksistentsiaalne oht inimkonnale on kliima,» märkis Biden lühikeses kõnes San Franciscos toimunud üritusel, millel osales väike rühm ajakirjanikke.