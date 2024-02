Ministeerium ja omavalitsused hakkavad määrama väikegümnaasiumide saatust

Ministeerium vaatas Kallase sõnul üle Eesti koolivõrgu, et gümnaasiumide ja kutsekoolide pidajana planeerida, kas ja kuhu on vaja õppekohti juurde rajada, kuidas riigigümnaasiume ja kutsekoole arendada. «Selle tingis õppimiskohustuse pikendamise reform – praeguste plaanide kohaselt peaksid 2025. aastal kõik lapsed pärast põhikooli õpinguid jätkama. Kas meil on kõigile piisavalt õppekohti? Kas need õppekohad on lapse jaoks õiges kohas? Kas nendes õppekohtades on tagatud hariduse kvaliteet?» tõi Kallas välja arutelukohad.

Mis saab viie aasta pärast?

Minister selgitas, et need analüüsid tuleb praegu ära teha, et saaks otsuseid langetada. Kui on vaja koolivõrk ümber korraldada, siis kas ehitada koole ümber, rajada juurde õpilaskodu kohti, korraldada ümber transporti – nendeks investeeringuteks on vaja planeerida raha. «Kõige halvem on siis, kui me ei analüüsi midagi, ei otsusta midagi ja viie aasta pärast ei ole kooli, ei ole lastel õppekohtasid ka teistes koolides, ei ole õpetajaid ja ei ole plaani,» kirjutas Kallas.