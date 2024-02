VIDEO ⟩ Raul Rebane: Eesti on väga hea riik ja meil on neetult hästi läinud

Vabariigi aastapäeva vastuvõtu kontsert saab alati hästi emotsionaalseid arvustusi. Kuidas teile meeldis?



Raul Rebane: Minu jaoks on see pidu erakordselt rõõmus, rõõmsameelne ja optimistlik ning tuleks vaadata homsesse. Mul on tunne, et võibolla korraldajad olid valinud päris omapärase tempo, et kajastada vabariigi aastapäeva meeleolu. Ehk ma oleksin tahtnud näha natuke rohkem optimismi ja rõõmsameelsust.



Kontserdi kunstiline juht on andnud intervjuusid ja öelnud, et ühiskonnas on nii palju ärevust ja ta tahaks rahustava muusikaga seda maha võtta. Mis seal saalis toimus - kas oli rahulikum?



Epp Rebane: Ei, ma ütleks, et oli isegi natuke kurb. Ma olen sellesmõttes nõus, et kõik oli väga professionaalne, aga oleks tahtnud mingisugust rõõmsamat tooni seal.



Kas me elame praegu ühiskonna ja tunnetuse mõttes ärevatel aegadel? Meil ei ole kunagi räägitud sõja võimalusest nii palju, kui praegu.



Raul Rebane: Mina tahaks nüüd küll need pinged maha võtta. Kui me koguaeg sellest ise räägime ja hakkame ennast veenma, et kõik see on võimalik - tegelikult me ju saame suurepäraselt aru, et realistlikult NATO liikmena meie ohud ei ole arvestatavalt suured. See ei tähenda, et me ei peaks valmistuma, mida ka tänane paraad näitas.



Meil on olnud kaks aastat koroonat ja kaks aastat sõda. On selge see, et me ei saa olla praegu majanduslikult edukad ning meil on väga palju probleeme. Aga see on üks kriise, see ei ole mitte mingil juhul katastroof. Minu selge sõnum on, et kallid inimesed, Eesti on väga hea riik ja meil on neetult hästi läinud. Meil on väga tublid inimesed. Elus ja majanduses toimuvad tõusud ja langused ning oleme praegu languse sees. Ärge kartke - tuleb tõus.