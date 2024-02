VIDEO ⟩ President Karis: hirmu ei ole põhjust küll tunda

Härra president, panite praegu peo püsti oma esimese tantsuga - kuidas siis välja tuli?



Alar Karis: No ei tulnud päris hästi välja, esimene tants ei tule ikka hästi välja. Kui saaks kolmanda-neljanda veel teha, siis on juba lihastes tants ja läheb paremini!



Mille poolest Eesti Vabariigi 106. sünnipäev on eriline?



Alar Karis: Iga sünnipäev on eriline. Me oleme vabas Eestis ja me hoiame seda edaspidi ka, niiet iga sünnipäev on oluline meie jaoks.



Täna küsitakse palju kõigi külaliste käest, kuidas meeldis presidendi kõne. Aga proua Sirje Karis, kuidas teile meeldis presidendi kõne?



Sirje Karis: Minule ikka meeldis presidendi kõne. Ta on ju minu abikaasa, kuidas ma ütlen, et mulle ei meeldinud? Arvan, et seal olid olulised asjad sees, mis on meie riigi jaoks olulised, niiet meeldis küll.



Alar Karis, te nimetasite hirmu. Kas te tunnetate, et ühiskonnas on hirm, mida on vaja maha võtta?



Alar Karis: Mina ei tunneta, aga ma toon ühe näite. Kui noored inimesed kirjutasid meile esseesid, siis üle poolte esseedest sisaldas sõjahirmu. Niiet see on vaja kuidagi maandada, et hirm ei hakkaks mõjutama meie igapäevaelu, sest hirmu ei ole põhjust küll tunda.