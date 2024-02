Kaja Kallas: vägede saatmine Ukrainasse pole teema. Eesti on lähtunud sellest, mida Ukraina on meilt küsinud

Jutud on liikvele läinud seoses Pariisis toimunud ELi ja NATO riikide liidrite kohtumisega. Esmaspäeval ütles Slovakkia peaminister Robert Fico, et teatud Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigid kaaluvad oma vägede Ukrainasse saatmist. Ka tippkohtumist võõrustav Prantsusmaa president Emmanuel Macron kinnitas eile, et üksuste Ukrainasse saatmist ei saa välistada. Teisipäeva jooksul jõudis mitu riiki kinnitada, et nende vägesid Ukrainasse ei saadeta.

«Päris vägede viimise asja ei olnud, see ei olnud ükski ettepanek. Võibolla on tõlkes läinud kaduma. See ei ole praegu teema. Jah, igasuguseid asju käidi välja. Tähtis on, et kõik mõtlevad kaasa, kuidas me saaksime Ukrainat kohe ja praegu aidata vajadustega, mis neil on. See teadmine on kõigile jõudnud ja on positiivne, et laua taga oli suur soov ja tahtmine tegutseda,» ütles Kallas Postimehele.