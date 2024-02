«Tegemist on väga tõsise juhtumiga, mille osas on kool koheselt reageerinud. Kool on vestelnud lapsevanemaga ja kohtunud pea kõigi HEV-korpuse töötajatega ning saanud juhtumi kohta selgitused. Kahjuks vastab tõele see, et kooli töötaja on käitunud tema ametile mittekohaselt, mida me kindlasti tolereerida ei saa. Töötaja eemaldati pikapäevarühma tööst ja lapsega seotud tundidest koheselt. Samas ei ole meil võimalik jagada lapsega seotud infot osapooltega, kes ei ole antud juhtumiga otseselt seotud. Kool on võtnud HEV õppebloki töö korraldamise erilise tähelepanu alla, et taastada töörahu ja tagada parimad võimalused HEV õpilastele turvaliseks koolikeskkonnaks.