Peterburi Eesti Kultuuriselts lõpetab bürokraatia tõttu tegevuse

Välisministeeriumi meedianõunik Brita Kikas ütles, et ministeeriumile teadaolevalt algatas Peterburi Eesti Kultuuriseltsi kui juriidilise isiku tegevuse lõpetamise selts ise, põhjuseks on üha kasvav riiklik bürokraatia ja aruandlus, mis seltsile üle jõu käib.

«Seltsi lõpetamine ei tähenda, et Eesti riigi koostöö Peterburi eestlastega lõppeks, saame Peterburi eestlaste tegemisi toetada ka edaspidi,» lausus Kikas. Ta lisas, et mõistagi on see Venemaal valitsevate olude tõttu varasemast märksa keerulisem.